Reprezentacja Polski na zgrupowaniu we Władysławowie przed Rugby Europe Championship

Rugbyści przygotowują się do ważnej imprezy - Rugby Europe Championship

Trener Chris Hitt z 23 zawodników aż 11 powołań z dwóch klubów: 7 z drużyny wicemistrza kraju i lidera ekstraligi Ogniwa Sopot, a 4 ze Skry Warszawa.

- Będziemy przygotowywać przede wszystkim pod kątem zajęć rugbowych, ale też wytrzymałościowych i siłowych. Jest jeszcze czas, żeby poprawić coś przed pierwszym meczem z Rumunią. Jesteśmy nieustannie w treningach z rozpisanych programów kadrowych, zatem jest to w pewien sposób kontynuacja pracy. Jest to również okazja, by poćwiczyć razem – powiedział łącznik ataku Ogniwa Wojciech Piotrowicz.

Biało-Czerwoni przygotowują się do walki w Rugby Europe Championship - najwyższym dostępnym poziomie rozgrywek europejskich. Polska, która jest beniaminkiem, znalazła się w grupie B. W lutym rozegra trzy spotkania - 4 lutego zmierzy się na wyjeździe z aktualnym wicemistrzem Rumunią, a 11 oraz 18 podejmie Portugalię i Belgię. Dwie pierwsze ekipy we wrześniu oraz październiku wezmą udział we Francji w Pucharze Świata.