Reprezentacja Polski siatkarzy U-22 powalczy w Tarnowie o medal mistrzostw Europy. Pokonała Austrię i w półfinale zagra z Włochami

W ME w Tarnowie Polacy pokonali Austrię

Austria - Polska 0:3 (19:25, 26:28, 17:25)

Austria: Nusterer, Krassnig, Alagic, Glatz, Sablatnig, Czerwinski, Zehner (libero) oraz Bruchmann, Sablatnig, Glatz, Mulleder.

Polska: Kraut, Pawlun, Gierżot, Markiewicz, Dulski, Urbanowicz, Pruszkowski (libero) oraz Maciej Nowowsiak (libero), Gomułka, Sławiński, Kwasigroch, Jankowski.

W wcześniejszym czwartkowym meczu w tej grupie (I) Francja wygrała 3:2 z Serbią, co sprzyjało Polakom. Naszej ekipie w starciu z Austrią wystarczało ugranie jednego seta, aby zająć 2. miejsce i awansować do półfinału („Trójkolorowi” z kompletem zwycięstwem wygrali grupę).

Plan minimum Biało-Czerwoni szybko wykonali. W pierwszej partii od początku prowadzili, ostatni remis to 9:9. Goście szanse mieli jeszcze w końcówce, zbliżyli się na 18:19, lecz wówczas Polacy zdobyli cztery punkty z rzędu, co okazało się rozstrzygające.

W drugim secie to Austriacy w końcówce byli w lepsze sytuacji, prowadzili 23:21. Polacy jednak nie tylko wyrównali, ale jako pierwsi mieli setbola (23:24). W walce na przewagi to nasza ekipa ostatecznie była lepsza. W trzeciej części goście nie mieli już wiele do powiedzenia.