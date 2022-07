Resovia - Wisła 0:2. Pierwszy komplet punktów krakowian w I lidze. Przełamanie drużyny Jerzego Brzęczka

Wisła była w piątkowy wieczór drużyną o wiele lepszą od Resovii, mogła nawet wygrać efektowniej, choć rywale też mieli swoje okazje na gola.

Po raz pierwszy po spadku Wisły z ekstraklasy (licząc także ze sparingami) w pierwszym składzie wybiegł Joseph Colley i miało to fundamentalne znacznie dla postawy defensywy gości. W Rzeszowie swoje zadanie spełnił też Michał Żyro, skrzydłowy z konieczności występujący na pozycji napastnika w miejsce nieobecnego Luisa Fernandeza.

Na trybunach w Rzeszowie zameldował się komplet widzów, Wisła wzbudziła ogromne zainteresowanie. Z Krakowa dojechało tysiąc fanów. Na tle słabej Resovii doczekali się dobrej gry gości, którzy po remisie 0:0 na inaugurację z Sandecją byli bardzo głodni zwycięstwa.

W pierwszym meczu sezonu 2022/2023 rzeszowianie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 1:2. Zagrali w poniedziałek, więc mieli dwa dni mniej na przygotowania do piątkowego spotkania z Wisłą. Trener Tomasz Grzegorczyk cieszył się z powrotu do zdrowia doświadczonego Bartosza Kwietnia i natychmiast wstawił go do składu.