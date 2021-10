Restauracja Nine’s Roberta Lewandowskiego. Czym kusi fanów sportu nowy lokal reprezentanta Polski? CENY, ZDJĘCIA

Nine's Lewandowskiego, czyli cztery piętra dla fanów sportu

Na początku października nastąpiło otwarcie restauracji i Sports Baru NINE’s (nazwa nawiązuje do numeru na koszulce piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium). W budynku Browarów Warszawskich, XIX wiecznej Warzelni, powstał czterokondygnacyjny lokal, którego właścicielami są, poza Lewandowskim, współwłaściciel krośnieńskiej marki Nowy Styl Jerzy Krzanowski i prezes Nine's Jacek Trybuchowski (dawniej związany ze spółką giełdową AmRest). To jedyne takie miejsce w Polsce: dwupiętrowa restauracja, Sports Bar, przestrzeń eventowa z trybunami teleskopowymi i imponujących rozmiarów ekranem, a do tego legendarne pamiątki związane z historią naszego sportu.