Rewolucja w Zamku Żupnym i muzeum w Wieliczce. Historyczna inwestycja pochłonie aż 40 mln zł

Po zakończeniu wszystkich prac powierzchnia wystawiennicza w zamku powiększy się radykalnie: z obecnych niespełna 470 mkw. (sale wystawowe w zamku środkowym, czyli „Domu pośród Żupy”) do 1470 mkw. Na potrzeby ekspozycyjne zagospodarowany jest obecnie także zamek północny, gdzie do tej pory mieściły się muzealne biura i pracownie. Ta część inwestycji (oraz roboty związane z montażem nowej zamkowej bramy) jest warta 16 mln zł.

- Wyburzony został tylko niezabytkowy fragment muru, wybudowany w latach 80. minionego stulecia podczas odbudowy zamku po zniszczeniach z II wojny światowej. Wynika to ze względów ochrony przeciwpożarowej, które obecnie nie są spełnione. Musimy poszerzyć bramę - także ona nie jest elementem historycznym zamku, pochodzi z lat 80. XX wieku – by mogły tędy wjechać samochody strażackie – wyjaśnia Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Związane z tym przedsięwzięciem prace w otoczeniu zabytku, rozpoczęły się m.in. od rozbiórki fragmentu charakterystycznego zamkowego muru – od strony kościoła św. Klemensa, co z punktu wywołało ciekawość i pytania mieszkańców.

- W zamku północnym powstanie nowa stała wystawa „Solny klejnot w koronie”, która będzie przede wszystkim opowieścią o historii solnego przedsiębiorstwa, począwszy od połowy XIII wieku po rok 1996, kiedy w Wieliczce zakończono wydobywanie soli na skalę przemysłową. Do tej części zamku zostanie przeniesiona i zaaranżowana na nowo także ekspozycja solniczek. Będzie tu również sporo powierzchni przystosowanej do organizowania wystaw czasowych – mówi nam Jan Godłowski.

Przygotowanie wystawy „Solny klejnot w koronie” to szacunkowy koszt rzędu 15 mln zł, a kolejnych ok. 8 mln zł pochłonie remont zamku środkowego, który tak jak obecnie pozostanie do dyspozycji zwiedzających. Wszystkie koszty inwestycji pokryje dotacja przekazana wielickiemu muzeum z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W ramach przedsięwzięcia, które pierwszy etap (remont zamku północnego) potrwa do końca 2023 roku powstanie także podziemne turystyczne przejście – pod dziedzińcem zamku – łączące budynki północny i środkowy. Zamontowane zostaną dwie windy dla osób niepełnosprawnych. Wykonany zostanie także węzeł sanitarny z prawdziwego zdarzenia.