Rezerwowi rozruszali atak Puszczy Niepołomice, ale wyniku meczu z Resovią nie poprawili

Zawiedzionych kibiców gospodarzy postanowił podnieść na duchu Tomasz Tułacz, dokonując w przerwie aż dwóch zmian. Lucjana Klisiewicza zastąpił Kamil Zapolnik, natomiast Adama Kramarza - Dominik Frelek. Te roszady miały na celu zdobycie kontroli nad środkiem boiska, by podania zaczęły w końcu docierać do Roka Kidricia.

To wciąż było za mało, by zdobyć gola i trener Tułacz po kwadransie wpuścił na boisko kolejnych dwóch zmienników: Jakuba Steca i Huberta Tomalskiego. To już oznaczało wyraźne wotum nieufności wobec piłkarzy z wyjściowej jedenastki.

I właśnie rezerwowi poderwali kolegów do ataku, podkręcając tempo akcji. Tomalski, zagrywając wzdłuż bramki, szukał na przedpolu bramkowym Zapolnika, ale temu zabrakło dwóch metrów, by sięgnąć piłki. W 63. minucie Frelek wywalczył rzut rożny, co warto odnotować nie tylko dlatego, że był to jedyny korner gospodarzy w tym meczu (sic!), ale i z tego względu, że właśnie po jego wykonaniu Zapolnik był bliski zdobycia bramki głową, sprawdzając czujność Pindrocha. Chwilę później ten sam zawodnik nie sięgnął piłki po zagraniu Serafina.