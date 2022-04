Richard Williams i Will Smith: ludzie sukcesu, demony zemsty [SPORTOWA PÓŁKA] Krzysztof Kawa

Will Smith doczekał się. I doigrał zarazem. Swojego pierwszego Oscara dostał za rolę ojca Venus i Sereny Williams. I mógłby w spokoju delektować się szczęściem do końca swoich dni, gdyby nie to, że podczas gali wręczania statuetek przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmo­wej nie zdzierżył żartu Chrisa Rocka skierowanego do jego chorej żony, natychmiast wymierzając sprawiedliwość wyprowadzeniem silnego ciosu w twarz stojącego na scenie komika.