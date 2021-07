Rivaldo zwiedził Wawel. W Krakowie mistrz świata z Brazylii czuje się wyśmienicie. Od Cracovii dostał koszulkę z numerem 10

Rivaldo obiecał też synowi, że odwiedzi go w Krakowie, ale długo na przeszkodzie w spełnieniu tej obietnicy stała pandemia. Choć więc Rivaldinho reprezentuje "Pasy" od sierpnia 2020 roku, daleka wyprawa z Ameryki Południowej mogła dojść do skutku dopiero w połowie lipca tego roku.

Brazylijski piłkarz, legenda światowego futbolu, jest bardzo rodzinnym człowiekiem. Gdy w listopadzie 2017 roku w Bukareszcie na świat przyszedł Davi, dziadek natychmiast przyleciał z Brazylii do Rumunii, by odwiedzić go w szpitalu tuż po narodzinach.

Rivaldo przyleciał z żoną Elizą Kaminski Ferreira do Krakowa przed dwoma dniami. Czekał tu na niego syn Rivaldo junior wraz ze swoją żoną Gabrielą Mello i ich synkiem Davim (mieszkają tu od dłuższego czasu). Pierwszego dnia wszyscy udali się na Stare Miasto, a w piątek, gdy piłkarz Cracovii pojechał z drużyną do Niecieczy na sparing, jego ojciec wykorzystał czas na zwiedzanie Wawelu, czym nie omieszkał pochwalić się w mediach społecznościowych.

Być może rodzina Rivaldinho pozostanie w Polsce do pierwszego meczu Cracovii w nowym sezonie ekstraklasy. By go jednak obejrzeć, mistrz świata z 2002 roku musiałby udać się w sobotę do Łęcznej.