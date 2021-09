Robert Kubica ma problem. Alfa Romeo może stracić sponsora z Polski

Spekulacje na temat przyszłości Roberta Kubicy w Formule 1 podgrzał w artykule po Grand Prix Holandii włoski dziennikarz Paolo Ciccarone. Twierdzi on, że Orlen, główny sponsor zespołu Alfa Romeo, nie przedłuży umowy na przyszły rok, co będzie oznaczać utratę przez Polaka pozycji kierowcy testowego.

Ma to związek z informacją o przejściu na emeryturę Kimiego Raikkonena, co z jednej strony dotknie team utratą jego sponsorów, a z drugiej stworzy nową sytuację personalną. Mówi się o tym, że szef zespołu Frederic Vasseur nadal chętnie współpracowałby z byłym mistrzem świata na zupełnie innych zasadach. Fin mógłby bowiem pomagać Alfie Romeo w fabryce w Hinwil, która jest położona niedaleko jego szwajcarskiej willi.

Raikkonena za kierownicą we włoskim teamie zastąpi jego rodak z Mercedesa Valtteri Bottas. To oznacza zajęcie przez niego pozycji numer 1 w zespole. A co z numerem 2? Niekoniecznie musi przypaść, tak jak dotychczas, Antonio Giovinazziemu, bo Ciccarone twierdzi, iż w grze o to miejsce jest Zhou Guanyu, obecny kierowca testowy w Alpine. Za Chińczykiem stoją sponsorzy, którzy mogą wnieść 30 milionów euro. Te pieniądze mogłoby zasypać dziurę w budżecie po spodziewanym rozstaniu z polskim koncernem.