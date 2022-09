Robert Lewandowski: Z Arkiem Milikiem zawsze dobrze się rozumieliśmy na boisku i poza nim

- Mamy wiele powodów do zadowolenia. Przyjeżdżając do Polski, zawsze mam uśmiech na twarzy. To, że w ostatnich miesiącach wiele się zmieniło, nie wpływa na kadrę. Zawsze cieszę się, że mogę wziąć w nich udział. To zawsze fajne chwile — powiedział Robert Lewandowski, nowy piłkarz Barcelony. - Po raz ostatni na zgrupowaniu byłem w czerwcu. Wiedziałem, w jakim momencie kariery jestem, ale nie przeszkadzało mi to w przygotowaniach do meczów. Moja sytuacja klubowa nie przekładała się na sportowe aspekty w reprezentacji. Dobrze czuję się w nowym miejscu.

Kapitan kadry został zapytany o współpracę z Arkadiuszem Milikiem, który w ostatnich spotkaniach Juventusu Turyn pokazał się z bardzo dobrej strony.

- Najważniejsze jest to, że Arek odżył. Mówiłem mu, że koszulka Juventusu pasuje do niego. Najważniejsze, żebyśmy to przełożyli na reprezentację. Zawsze dobrze się rozumieliśmy na boisku i poza nim. Biorąc pod uwagę to, że oboje gramy regularnie i jesteśmy w formie, to może być z korzyścią dla reprezentacji i mam nadzieję, że w tych meczach to będzie widoczne - powiedział Lewandowski.