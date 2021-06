Rocznica. Upał nie przeszkodził w dotarciu do mety 163 biegaczom VII Górskiego Biegu Niepodległości Skawina–Mogilany

Kryspinów. Atak na plaży nudystów. Napastnik uderzył ofiarę butelką w głowę

W sobotę około godz. 14.30 trzech mężczyzn pływających rowerkiem wodnym zbliżyło się do plaży dla nudystów. Chwilę później wyjęli telefony i zaczęli nagrywać nagich plażowiczów. To nie spodobało się starszemu mężczyźnie, który zwrócił im uwagę. Napastnicy zareagowali na to agresywnie, ale w tym momencie za emerytem wstawił się młodszy plażowicz. Doszło do awantury, w wyniku której jeden z trzech agresywnych mężczyzn uderzył butelką w głowę młodego plażowicza. Szkło pokiereszowała mu głowę, szyję i bark.