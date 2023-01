Rogów. Droga powiatowa w gminie Kozłów szersza i bezpieczniejsza

Wykonawcą inwestycji była spółka Colas Polska. Środki na inwestycje pochodziły Funduszu Rozwoju Dróg (2,4 mln) oraz samorządów powiatu miechowskiego i gminy Kozłów.

W otwarciu drogi wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Jest to bardzo ważna, od lat wyczekiwana dla wielu droga, którą mieszkańcy przemieszczają się w różny sposób do lekarza, szkoły, do pracy, do kościoła i w innych spraw życiowych - wspomniał minister.