Rok szkolny ruszył z kopyta. Pierwsze wrażenia nauczycieli, uczniów, rodziców

- Dostałam nową klasę, więc trzeba było przełamać lody. Wszyscy się obawiamy, żeby to szkolne szczęście nie trwało zbyt krótko, bo przecież czwarta fala pandemii znów może nam skomplikować życie. Każdy nauczyciel będzie chciał zrobić najpierw to, co najtrudniejsze, zanim koronawirus się rozhula. Kiedy dopadł nas pierwszy lockdown, miałam ósme klasy i akurat się uwinęłam z materiałem, dzięki temu potem było lżej. Matematykę moi uczniowie napisali naprawdę dobrze, a to niełatwe, bo do końcowych testów trzeba było przygotować 60 bardzo różnych dzieci. Uważam, że zdalne nauczanie ma swoje plusy, chociaż wymaga samodyscypliny – opowiada.