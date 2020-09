Rolnicy muszą się spisać. Jedni twierdzą, że to potrzebne dla rozwoju, inni uznają za inwigilację

Spis Rolny zaczął się 1 września. Ma trwać do końca listopada. Państwo potrzebuje wiedzieć jaki jest stan rolnictwa, w jakiej kondycji są gospodarstwa rolne. A rolnicy mówią, że pod Krakowem te dane se mało miarodajne, bo gospodarstwa różnorodne i bardzo zmienne pod względem uprawianych areałów i specyfikacji gospodarstw.

Generalnym Komisarzem Spisowym jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut. Rozpoczynają spis zaznaczył, że od przedstawionych danych dotyczących stanu gospodarstw i całego rolnictwa zależy rozwój obszarów wiejskich. Co ma związek z wielkością pomocy finansowej, którą Polska otrzymuje w ramach programów przeznaczonych dla rolnictwa. Rolnicy mają obowiązek spisania się. Chodzi o przekazanie informacji na temat gospodarstw, areałów uprawianych pół, rodzaju zasiewów, nawożenia i ochrony roślin, ilości zwierząt gospodarskich ich utrzymania, urządzeń i maszyn używanych do pracy oraz struktury dochodów rolników. Tomasz Gwizdała, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia uważa, że spis jest potrzebny, żeby co 10 lat określić dane dotyczące rolnictwa w Polsce. - Spis pokazuje ile terenów jest przeznaczonych pod rolnictwo, ile żywności kraj może wyprodukować, co rolnicy wytwarzają, ile osób pracuje w gospodarstwach, czy młodzi garną się do rolnictwa, czy zostają tylko starsze osoby - mówi.

Choć w powiecie krakowskim część rolników sceptycznie podchodzi do spisu. - To inwigilacja. Rachmistrze co jakiś czas wypytują o nasze gospodarstwa o areały, zwierzęta, urządzenia - denerwuje się jeden z rolników z powiatu krakowskiego. Zapowiada, że nie spisze się samodzielnie. - Przedstawię to, co konieczne jeśli przyjdą na miejsce - mówi. Tymczasem GUS zastrzega, że przy spisie nie ma pytań o zarobki rolników, majątek, sprzedaż plonów. Jest propozycja, by rolnicy spisywali się sami poprzez internet. Na stronie GUS: spisrolny.gov.pl jest formularz do wypełnienia i to jest sugerowana metoda spisu, jednak będzie też możliwość spisania się telefonicznie poprzez infolinię nr 22 279 99 99. A metodą uzupełniającą będzie wywiad telefoniczny i punkty spisowe w gminach oraz bezpośredni wywiad z wyjazdami rachmistrzów do gospodarstw.

- Nasi rolnicy są nieufni co do spisu internetowego, a nawet telefonicznego. Prędzej przyjdą do gminy do punku, żeby w obecności rachmistrza spisać się, lub poczekają aż rachmistrz przyjdzie do nich - mówi Józef Rysak, wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Choć spis się już zaczął, to nie wszyscy rolnicy dostali kody, żeby spisać się przez internet. - W różnych gminach jest różne podejście. Mam nadzieję, że u nas wiele osób spisze się poprzez formularz internetowy, bo to wygodniejsze - mówi wójt Gwizdała.