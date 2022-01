Romans w świecie skoczków. Opowieść oryginalna byłego dyrektora PŚ Waltera Hofera [SPORTOWA PÓŁKA]

To do austriackiego działacza narciarskiego przez wiele lat należało podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących konkursów na skoczniach całej Europy. Widział niejedno, ma za sobą mnóstwo przeżyć, można więc było oczekiwać, że właśnie wspomnieniom spod skoczni poświęcił swój czas na emeryturze. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że Hofer napisał... romans.

Owszem, akcja toczy się w środowisku skoczków narciarskich, lecz nie jest oparta na żadnej historii z życia wziętej. Tym bardziej nie jest to niczyja biografia. Jak czytamy w opisie książki na stronie motyleksiazkowe.pl., „jest tu wszystko, czego potrzeba: ciekawie zarysowani główni bohaterowie, ich dramatyczne losy z happy-endem w wypadku jednego z nich i wielką niewiadomą co do losów drugiego, dynamiczne tło akcji, w dodatku bardzo współczesne, bliskie wielu kibicom skoków i sportu w ogóle. Do tego – wątek polski, który z pewnością zyska uznanie czytelników nad Wisłą".