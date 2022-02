Romantyczna ślizgawka i kolacja dla par – walentynki w krakowskiej Tauron Arenie

Walentynki startują w Zimowej Arenie już w sobotę 12 stycznia 2022, o godz. 9. Wtedy zostanie otwarte lodowisko. Będzie to ślizgawka w rytm romantycznych hitów. Jazdę na łyżwach umili wszystkim specjalnie przygotowana playlista. – Będziemy ją zapętlać również w niedzielę i poniedziałek od samego rana – zapowiada rzeczniczka Areny Kraków SA Katarzyna Fiedorowicz-Razmus.

I dodaje, że walentynki przedstawiciele Tauron Areny uczczą wyjątkowo. Mianowicie w poniedziałek 14 lutego o godz. 11 przekażą Zarządowi Zieleni Miejskiej choinki, które od grudnia zimowały w strefie Arena Garden. Drzewka otrzymają drugie życie – zostaną zasadzone w lesie w Skotnikach.

To bynajmniej nie koniec atrakcji. Ci, którzy nie mają jeszcze pomysłu na walentynkowy prezent dla swojej drugiej połówki, będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty Areny Garden. Jakiej? To propozycja kolacji dla par, serwowanej przez kelnera wprost do ogrzewanej gondolki. A do tego niezobowiązujące, street foodowe menu.

