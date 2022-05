Ropa i krew. Ponure oblicze państwa, którego drużyna zmierzy się z Polską na mundialu [SPORTOWA PÓŁKA]

Co więcej, rozgłos temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dała właśnie rozpoczęta kampania reklamowa z udziałem Lionela Messiego. Argentyńczyk, zachęcając do wizyty w Arabii Saudyjskiej, wywołał mnóstwo nieprzychylnych komentarzy, gdyż w ten sposób de facto wspiera miejscowy reżim.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Argentyna, której piłkarz Paris Saint Germain jest kapitanem, zmierzy się z Arabią Saudyjską podczas mistrzostw świata w Katarze. Dodajmy, że także z Polską, która wraz z Meksykiem jest w tej samej grupie.

Co tak naprawdę dzieje się w Arabii Saudyjskiej? Kto sprawuje tam rządy? Dlaczego nazywamy je reżimem? Z odpowiedzią na te pytania przychodzi nam książka „Ropa i krew”. Wydana w Polsce akurat teraz, gdy zainteresowanie tematyką Bliskiego Wschodu ze względu na zbliżający się mundial gwałtownie rośnie.

Oczywiście nie jest to publikacja na temat piłki nożnej w tym regionie, ale jeśli chcemy odbierać jesienny turniej w Zatoce Perskiej ze zrozumieniem, warto poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe treści, które są w tej książce zawarte. Tym bardziej, gdy autorami są znakomici, wielokrotnie nagradzani dziennikarze „Wall Street Journal”.