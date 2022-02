Rosyjski węgiel w małopolskich kotłach a sprawa ukraińska. Mnóstwo polskich gospodarstw domowych, także w Małopolsce, nabija kabzę Putinowi Zbigniew Bartuś

Mnóstwo polskich gospodarstw domowych, także w Małopolsce, pali w kotłach węglem importowanym z Rosji, nabijając kabzę reżimowi Putina, który napadł na wolną Ukrainę i próbuje jej odebrać niepodległość. Polska jest ostatnim krajem cywilizowanego świata, w którym używa się w domach na taką skalę paliw stałych, zwłaszcza węgla. Dziś nie tylko szkodzi to zdrowiu Polek i Polaków oraz środowisku, ale i uderza w żywotne interesy Polski jako części Zachodu i sojusznika Ukrainy. Mamy miliardy z Unii Europejskiej, by z tym szybko skończyć. Trzeba radykalnie przyspieszyć termomodernizację polskich domów i wymianę źródeł ciepła, wykorzystując do tego gigantyczne pieniądze, jakie trafiają do budżetu państwa z tytułu emisji CO2 przez krajową energetykę.