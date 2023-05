Rowerami do Hiszpanii. Wyprawa dla Franka chorego na raka. Trzech śmiałków ruszyło spod Krakowa w trasę liczącą 4 tysiące km

Z wiaduktu na zakopiance do Hiszpanii

- Ta wyprawa jest wyzwaniem, bo to długa trasa, liczy 4 tysiące kilometrów, a my wszyscy jesteśmy już po 60. roku życia. Podejmujemy ten trud i jedziemy pod hasłem Wyprawa dla Franka - mówi Witold Kotarba, inicjator wyprawy. Mieszka w Konarach w gminie Mogilany.

Jadą z misją do spełnienia

Witold Kotarba wylicza, że wioząc bagaże średni czas jazdy to 15 km na godzinę. W dniu startu rowerzyści planowali dojechać do Tych. Urządzenia liczące trasę pokazywały im, że to miasto oddalone jest od miejsca ich startu o 87 km. Wszyscy obiecali, że będą relacjonować wyprawę, fotografować, nagrywać, żeby mobilizować ludzi do wpłat datków dla Franka. Jadą z misją do spełnienia.