Rowerem z Dobczyc do Myślenic. Warto się wybrać także dla tych widoków [ZDJĘCIA]

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Trasa z Dobczyc (ul. Dębowa) przez Kornatkę, Brzezową, Łęki, Droginię, Osieczany do Myślenic, a dokładnie na myślenickie Zarabie liczyła nieco ponad 23 km, a przewyższenia na niej to 267 m.

Ruch samochodowy na trasie, jak powiedział nam Włodzimierz Juszczak, był mały, z wyjątkiem odcinka od Łęk do Osieczan. W Osieczanach (w rejonie ogródków działkowych) zjechał na ścieżkę rowerową, która prowadzi pod mostem osieczańskim i dalej do Myślenic. Po drodze można odpocząć nad rzeką np. nad którymś z jazów.

Obecnie, o czym informowaliśmy w maju, trwają prace projektowe odcinków trasy VeloRaba, których zakończenie planowane jest na koniec listopada br.

Dotyczą one odcinka od Kasinki Małej do Puszczy Niepołomickiej, a są one podzielone na mniejsze: Kasinka Mała – Myślenice, Myślenice – Gdów, Gdów – Stanisławice.

Dodatkowo projektowane są dwie kładki rowerowe: nad rzeką Raba w Myślenicach oraz nad doliną potoku Słona Woda stanowiącą zatokę Zbiornika Dobczyckiego na granicy Borzęty, Zakliczyna i Brzączowic.