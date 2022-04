Róża Kozakowska chce mieć z mamą pierwszy w życiu własny kąt. Daleko od miejsca horroru. Można jej pomóc w realizacji marzenia Krzysztof Kawa

Róża Kozakowska we wrześniu 2021 roku dołączyła do grona stypendystów Fundacji Orlen vivi24

- Moim wielkim marzeniem jest mieć prawdziwy dom. Dom dla mnie i dla mojej mamy, jakiego nigdy nie miałyśmy. Kiedyś nawet nie odważyłam się o nim marzyć - napisała Róża Kozakowska w apelu do wszystkich ludzi dobrej woli zamieszczonym na stronie zrzutka.pl. Wybitna paraolimpijka, laureatka plebiscytu 10 Asów Małopolski za rok 2021, zbiera pieniądze, by móc zamieszkać we własnym mieszkaniu.