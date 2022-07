Rozmowy bardzo poważne, ważniejsze od futbolu [SPORTOWA PÓŁKA]

To kompilacja rozmów, które przez lata ukazywały się na łamach warszawskiego dziennika. Jeśli ktoś uważnie śledził wszystkie publikacje, nie znajdzie tu niczego nowego, ale wydawca zapewne kieruje tę propozycję do osób, które rzadko albo wcale sięgają po gazetę. Na 320 stronach zawarte zostały najlepsze wywiady autorki.

„Robert Lewandowski wspomina, jak wielką pustkę odczuwał po śmierci ojca. Paweł Kryszałowicz opowiada o swojej walce z rakiem, Radosław Kałużny wspomina, jak przez ponad 30 lat ukrywał, że ojciec bił go w młodości”. Pojawiają się tu także takie postaci jak trenerzy Paweł Janas i Orest Lenczyk, współwłaściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz były sekretarz PZPN Zdzisław Kręcina. Każdy z nich ma coś ciekawego do powiedzenia, ale... nie zawsze miał na to ochotę. To właśnie zasługa Izy, że rozmówcy chcieli się otworzyć i ujawnić swoje tajemnice, a przynajmniej niektóre z nich.