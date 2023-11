Rozpoczynają pszczelą edukację. Proszowice liderem

Z tajnikami życia pszczół oraz sposobami właściwego obchodzenia się z nimi zapoznała uczniów Natalia Jakubus, edukatorka, która sama prowadzi pasiekę na terenie Podkarpacia. Pokazała jak wygląda strój ochronny pszczelarza, zaprezentowała pasieczne akcesoria i tłumaczyła, jak zachować się w obecności pszczół.

- Gdy zobaczymy pszczołę, nie należy uciekać, machać rękami, zachowywać gwałtownie. Najlepiej stanąć spokojnie i powoli się wycofywać – wyjaśniała.

Piątkowe warsztaty to dopiero początek realizacji programu w Małopolsce. Każda z uczestniczących w nim szkół zostanie obdarowana edukacyjnym ulem, pszczelarskim strojem w odpowiednim rozmiarze oraz licznymi materiałami edukacyjnymi. To pozwoli na stworzenie minipracowni pszczelarskiej po to, by popularyzować wiedzę o tych pożytecznych owadach.