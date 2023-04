Rozwój gminy Krzeszowice. Mieszkańcy zostali zaproszeni na konsultacje. Opracowują strategię na 10 lat

Dokumenty związane z opracowanie strategii rozwoju gminy Krzeszowice są dostępne na stronie internetowej gminy. Ostatnio odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli lokalni liderzy, partnerzy społeczni i pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Z dokumentami można się zapoznawać, bo konsultacje trwają do 18 kwietnia 2023 r. Jak informują krzeszowiccy urzędnicy - wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia, bądź uwagi do projektu strategii. To wszystko można zgłaszać na udostępnionym formularzu na stronie internetowej gminy: http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/idn:3293.