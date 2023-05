Runmageddon Kraków 2023. Śmiałkowie rozpoczęli zawody w Tauron Arenie ZDJĘCIA

Organizatorzy przekonują, że choć Runmageddon to ekstremalne wyzwanie dla ciała i umysłu, to jednak pozostaje w zasięgu absolutnie każdego. Runmageddon, największy w Polsce bieg z przeszkodami, ma bowiem poziomy trudności dostosowane do możliwości zarówno dzieci, jak i niekoniecznie uprawiających sport na co dzień dorosłych.

Pod marką Runmageddonu przez kilka lat odbyło się już w całym kraju 120 eventów. Zanotowano 381 040 startów, a liczba weteranów sięgnęła liczby 11 426.

Tym razem miejscem akcji Runmageddonu jest Tauron Arena w Krakowie przy ul. Stanisława Lema 7 i otaczający ją park. Tam są wytyczone trasy z przeszkodami o różnym stopniu trudności. Impreza rozpoczęła się w piątek biegiem w formule Games, a w sobotę uczestników czekają biegi w kilku innych konfiguracjach.