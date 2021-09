Runmageddon Kraków znów nad Zalewem Kryspinów. Zapisy online do 17 września OPRAC.: (krzyk)

Runmageddon wraca do Krakowa. Zaplanowany w dniach 18-19 września bieg ekstremalny po raz drugi w tym roku odbędzie się nad Zalewem Kryspinów. Do udziału w wydarzeniu można się zapisać poprzez stronę www.runmageddon.pl do 17 września.