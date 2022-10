Rusza zbiórka na budowę obiektu dla podopiecznych Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach koło Gdowa

Przypomniałam sobie te początki oglądając projekt kolejnego budynku, który ma powstać w Podolanach. Będzie w nim prowadzona działalność rehabilitacyjna. To konieczność, bo stary obiekt, chociaż rozbudowany i wciąż remontowany, od dawna jest już za ciasny.

W ciągu roku rehabilitanci z FON wykonują 15 tys. zabiegów. Mieszkańcy Gdowa i pobliskich wsi z zasady korzystają z ich pomocy bezpłatnie dzięki dotacji z gminy; pozostali wpłacają na działalność statutową fundacji symboliczne kwoty. Do Podolan trafiają pacjenci z ościennych powiatów, a także kierowani np. przez krakowskie szpitale. Gdyby było więcej pomieszczeń, można by przyjmować chorych od rana do wieczora, a nie tylko po południu.

W dwóch małych salkach prowadzone są zabiegi fizykalne – w jednej działają dwa lasery, trzy aparaty do elektroterapii, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki, a w drugiej są dwa stanowiska do masażu, aquavibron, sollux, wirówki. W sali trzeciej, dzielonej z Warsztatami Terapii Zajęciowej – dwa ugule, materace, drabinki, rowerki, bieżnia, wałki, piłki, stolik do terapii manualnej i „biuro”.