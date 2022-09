Ruszy ostatni etap remontu szkoły w Podstolicach. Budynek znajduje się na osuwisku. Prace będą bardzo kosztowne

By oświatowy budynek, który znajduje się na terenie osuwiskowym, był w pełni bezpieczny, trzeba wykonać tam jeszcze nową płytę fundamentową (wiąże się to m.in. z rozbiórką i wykonywaniem na nowo także szkolnych posadzek i podłóg).

Gmina Wieliczka miała na to zadanie 860 tys. zł, jednak konkursy ofert (trzy) pokazały, że w obecnej sytuacji na rynku budowlanym, wartość takich prac będzie około dwukrotnie wyższa. Dość powiedzieć, że najtańsza oferta w ostatnim przetargu opiewała na 1,5 mln zł.

- Obecnie taniej wykonać tej inwestycji nie sposób, a jest ona konieczna, więc poradzimy sobie z problemem w ten sposób, że w kolejnym przetargu zmienimy harmonogram prac. Będę one realizowane do lutego/marca 2023 roku, tak by ich finansowanie rozłożyło się na dwa lata budżetowe. W tym roku wyłożymy na roboty kwotę już na to zabezpieczoną, a dodatkowe pieniądze na to przedsięwzięcie wpiszemy do budżetu na 2023 rok – powiedział nam burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.