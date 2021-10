Ruszy rozbudowa SP 3 w Wieliczce. W kolejce czekają następne oświatowe inwestycje

To jedno z najpilniejszych edukacyjnych przedsięwzięć w Wieliczce. „Trójka” pęka w szwach. W oświatowym budynku jest już tak ciasno, że część jej uczniów ma zajęcia w pomieszczeniach zastępczych (m.in. w mediatece). Z powodu kłopotów lokalowych konieczne było także wyprowadzenie z podstawówki oddziału przedszkolnego (jego siedzibę przeniesiono do świetlicy w Lednicy Górnej pod Wieliczką).

Inwestycji towarzyszą jednak przetargowe perturbacje. Pierwszy konkurs, na który wpłynęły tylko dwie oferty, rozstrzygnięto w sierpniu. Jednak wybrana wtedy firma, która deklarowała rozbudowę szkoły za 4,4 mln zł (przez co miasto zwiększyło do tej kwoty pulę na to zadanie, zakładaną wcześniej na poziomie 2,6 mln zł), nie podpisała umowy na prowadzenie robót, tłumacząc to m.in. „dużą ilością wygranych w ostatnim czasie przetargów, a także sytuacją związaną z Covid-19 (choroby pracowników)”. W tej sytuacji konkurs musiano unieważnić.