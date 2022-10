Ruszyła Kampania Pomarańczowej Wstążki 2022 w Wieliczce. Motto - „Skrzydła – słowa mają moc”

Projekt, który stał się przestrzenią do rozmów o prawach najmłodszych jest tym razem prowadzony w Wieliczce pod hasłem „Skrzydła – słowa mają moc”.

- Słowa mają taką szczególna moc, że mogą niszczyć, ranić, odbierać ale też mogą wzmacniać, zachwycać, rozpromieniać i tworzyć fundamenty. Wybór należy do nas. Przed nami kilkanaście dni wspólnej debaty na temat słów, które mogą być siłą, mocą, wzrastaniem, ale też mogą być niszczeniem i krzywdzeniem. W tym roku chcemy rozmawiać na temat przeciwdziałania przemocy słownej, jej skutkom, jej przestrzeni. Tym razem towarzyszą nam skrzydła, których potrzebuje każdy młody człowiek aby w dorosłości zmierzyć się ze światem, życiem, rolami społecznymi i samym sobą – podaje Dominika Chylińska, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, który jest głównym organizatorem kampanii, której symbolem jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” („Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”).