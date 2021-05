Ruszyły turystyczne kursy MPK do ojcowskiego parku i podkrakowskich dolinek

Wracają apele o autobus MPK do Gdowa. Pod petycją podpisało się już prawie 600 osób

Mieszkańcy Gdowa coraz mocniej upominają się o komunikację publiczną. Od pierwszych dni kwietnia 2021 trwa internetowa zbiórka podpisów pod petycją nazwaną „Tak dla komunikacji miejskiej do Gdowa”. Do wtorkowego popołudnia (20 kwietnia) poparło ją 545 mieszkańców. Dokument ten trafi wkrótce m.in. do władz Gdowa oraz Wieliczki. To kolejna – od 2015 roku - akcja na rzecz uruchomienia do Gdowa transportu MPK. Jej inicjatorzy zapowiadają, że tym razem nie odpuszczą.