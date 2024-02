Ryanair chce podbić małopolskie niebo. W letnim rozkładzie Małopolanie mogą wybierać spośród aż 83 kierunków Marek Długopolski

Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager CEE & Baltics w Ryanair i Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport Ryanair

Dubrownik, Faro, Olbia i Triest – to cztery nowe kierunki, które w letniej siatce połączeń Kraków Aiport, dołączą do już obecnych 79. W ten sposób Małopolanie, tylko z Ryanairem, będą mogli wybrać się w 83 miejsca świata. Rozrośnie się również baza irlandzkiego przewoźnika w Kraków Airport – do 11 samolotów. To oznacza dodatkowe 200 mln dolarów inwestycji oraz kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Zapowiada się więc rekordowy rok nie tylko dla Ryanaira, ale także dla krakowskiego lotniska, które zamierza w 2024 roku przebić magiczną granicę 10 mln obsłużonych pasażerów.