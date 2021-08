Ryanairem z Kraków Airport do Ankony nad Adriatykiem i do Newcastle. Zwiększa się liczba połączeń lotniczych ze stolicy Małopolski Zbigniew Bartuś

W tegorocznym sezonie jesienno-zimowym, już od 31 października, w ofercie irlandzkich linii lotniczych Ryanair pojawi się połączenie z Krakowa do włoskiej Ankony. Do słynącego z łuku Trajana i innych zabytkowych atrakcji miasta położonego malowniczo nad Adriatykiem, mającego promowe połączenia z portami w Chorwacji i Grecji, będzie można polecieć dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. W tym samym terminie Ryanair uruchomi też loty z Krakowa do brytyjskiego Newcastle - trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki oraz niedziele.