Ryanairem z Kraków Airport do malowniczej włoskiej Ankony nad Adriatykiem. Zwiększa się liczba połączeń lotniczych ze stolicy Małopolski

Dla miłośników historii z pewnością nie bez znaczenia pozostanie fakt, że w czasie zaciętych walk nad Adriatykiem latem 1944 roku Ankonę zdobył (dokładnie 18 lipca) 2 Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa . Polscy żołnierze dokonali nie lada wyczynu, bo wyparli wroga bez ostrzału artyleryjskiego, by nie spowodować ofiar w ludności cywilnej. Równocześnie dzięki zajęciu przez 2 Korpus ważnego portu aliantom udało się w krótkim czasie przełamać bronioną zaciekle linię Gotów, co przyspieszyło klęskę hitlerowskich Niemiec.

Liczba połączeń lotniczych do i ze stolicy Małopolski stale się zwiększa. Przypomnijmy, że w lipcu - po 13 latach przerwy - do siatki połączeń krakowskiego lotniska wróciło bezpośrednie połączenie na trasie NOWY JORK – KRAKÓW – NOWY JORK (JFK). To drugie – po Chicago - transatlantyckie połączenie oferowane z Kraków Airport przez naszego narodowego przewoźnika – PLL LOT. Pokonanie siedmiu tysięcy kilometrów zajmuje nowoczesnym i komfortowym maszynom LOT-u 8 godz. 40 min. W tym roku rejsy realizowane są raz w tygodniu, od 25 czerwca (pierwszy przylot) do 25 września (ostatni wylot). LOT-em można w te wakacje polecieć z Krakowa także do bardzo atrakcyjnych miejsc w Europie: Chorwacji, Grecji i Albanii. Narodowy przewoźnik zaoferował też świetne połączenia krajowe.