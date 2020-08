Rynek pracy w pandemii: 8 procent firm chce zwalniać pracowników, a 18 proc. zwiększać zatrudnienie. Co szósty Polak obawia się utraty etatu

W zestawieniu „Priorytety płatności firm” (opartym na badaniu przeprowadzonym na zlecenie KRD i NFG w maju), pensje znalazły się na pierwszym miejscu. Przedsiębiorcy mają świadomość, że aby po pandemii odrobić straty, muszą mieć doświadczony i zaangażowany zespół. Dlatego tak ustalają listę płatności, aby pracownicy z nimi zostali.

- To truizm, ale bez pracowników żadna firma nie przetrwa. Od siedmiu lat zatrudnienie w Polsce stale rosło. Pandemia spowodowała, że ten trend w kwietniu się odwrócił, a dodatkowo w maju problem redukcji pogłębił. W naszym najnowszym badaniu widać, że sektor MŚP chciałby zatrudniać, ale z wielką ostrożnością podchodzi do tych planów. Pocieszające jest jednak to, że nawet podczas wychodzenia z kryzysu ręce do pracy też są potrzebne – podsumowuje Adam Łącki.

Kto boi się utraty pracy

- Epidemia COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki spowodowały szereg zmian w życiu społecznym, gospodarczym, ale także zawodowym. Na początku spory niepokój wyrażali pracodawcy, obawiający się braku możliwości prowadzenia działalności i konieczności przeprowadzania zwolnień, jak i pracownicy, obawiający się utraty pracy, a zatem dochodu - tak badanie Work Service komentuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jej zdaniem, zbyt wcześnie mówić o stabilizacji sytuacji na rynku pracy, jednak poziom rejestrowanego bezrobocia - wbrew wstępnym szacunkom - nie wzrósł znacząco. Co więcej, z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu bezrobocia rejestrowanego istotnie słabnie.