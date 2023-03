Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina

Ryszard Niemiec odszedł w wieku 84 lat. We wspomnieniach tych, którzy go poznali, jawi się jako postać charyzmatyczna, pełna pasji, gotowa do podejmowania wielkich wyzwań i potrafiącą zjednywać sobie…

- Był zacnym, szanowanym człowiekiem. Najważniejsza była dla Niego rodzina - podkreślił Ryszard Kołtun, najpierw zastępca, a później następca Ryszarda Niemca - w redakcji "Tempa" oraz w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.

W podobnych duchu w trakcie celebrowanej mszy wypowiadał się ksiądz infułat archidiecezji krakowskiej Bronisław Fidelus.

- Gdy w ubiegłym roku żegnaliśmy w tym miejscu redaktora Andrzeja Stanowskiego, Ryszard Niemiec podszedł do mnie i powiedział: "Proszę mnie następnego wpisać na listę". Miał piękne rodzinne życie. Było mu dane przeżyć ze swoją żoną Stanisławą 63 lata. A jedna z córek podkreślała w słowach, które pojawiły się w internecie, że zawsze był obecny w jej życiu. Zawsze. Dziękuję córkom Agacie i Agnieszce za wszystko, co dały swojemu ojcu - zwrócił się ks. Fidelus do najbliższych zmarłego. - Przed śmiercią Ryszard Niemiec zdążył jeszcze zebrać swoich kolegów po fachu z "Tempa" na wspólnym spotkaniu. Był człowiekiem dotrzymującym słowa, człowiekiem pracującym do końca. Już więcej nic nie napisze. Tu należało by postawić trzy kropki... Bo żadne nasze słowa nie oddadzą tego, jakim był człowiekiem. Jego czyny idą za nim do Boga. Szkołę dawał twardą, zdawał się być surowym, ale był sprawiedliwy i nie trawił fuszerki. Uczył, a raczej edukował. To wartość nie do przecenienia.