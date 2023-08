Rywalizacja sołectw na Dni Krzeszowic. Lanie wody, szukanie klucza, wożenie piłek i rzucanie gazetami. Oj działo się

- Reprezentanci naszych gminnych miejscowości co roku dobrze się bawią konkurując ze sobą. Jednocześnie jest to okazja do tego, żeby poznawali się nawzajem członkowie rad sołeckich i mieszkańcy. W poprzednich latach te rywalizacje robiliśmy w kilku etapach, w których wyłaniani byli zwycięzcy do startu w finale. W tym roku przygotowaliśmy turniej całościowo, w jednym etapie - mówi Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic.