Rząska, Kraków. Węzeł przesiadkowy już gotowy, podróż będzie sprawniejsza. Z samochodu do autobusu lub pociągu Barbara Ciryt

Mieszkańcy doczekali się nowego węzła przesiadkowego na granicy Rząski w gminie Zabierzów i krakowskich Mydlnik. Ludzie dojeżdżający do pracy, szkoły, na studia i na zakupy długo prosili o uruchomienie węzła - parkingu, pętli autobusowej i połączenia z przystankiem kolejowym. Prosili to szczególnie mieszkańcy gminy Zabierzów, a z nimi zabiegał o to samorząd zabierzowski. Od dziś 17 lipca 2021 roku w sobotę nowy węzeł kolejowo-autobusowy z parkingiem "parkuj i jedź" zostanie uruchomiony. Do nowej pętli skierowano linie autobusowe nr 139 i 601. Ale atutem jest to, że stąd można jechać także koleją.