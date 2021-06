Rząska. Wypadek na autostradowym odcinku obwodnicy Krakowa. Zderzenie dwóch pojazdów i ranna osoba

Jan Bednarek po meczu ze Słowacją: Szczerze? Zagraliśmy jak juniorzy

Euro 2020. Reprezentacja Polski znów spaliła się na dużym turnieju i w pierwszym meczu europejskiego czempionatu poniosła porażkę, na którą nie mogła sobie pozwolić. Mecz nie obfitował w wiele ciekawych akcji, za to nie brakowało błędów naszych zawodników. W 90. minucie piłkę meczową na 2:2 miał Jan Bednarek, ale nie trafił w bramkę z kilkunastu metrów. Co miał do powiedzenia na gorąco po meczu?