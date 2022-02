Rzeżuśnia. Punkt selektywnej zbiorki odpadów już otwarty

Posiadanie punktu, w którym mieszkańcy mogliby oddawać odpady podlegające segregacji oraz nietypowe jest obowiązkiem gminy. Do tej pory w Gołczy był on realizowany przez podstawianie kontenerów na terenie byłej siedziby kółka rolniczego w Rzeżuśni. Warunki, jakie tam panowały, dalekie były jednak od ideału. Dlatego w ubiegłym roku gmina rozpoczęła budowę PSZOK-a z prawdziwego zdarzenia. Umożliwiło to pozyskanie kwoty 600 tys. zł z rządowej puli na inwestycje lokalne, które pokryły znaczną większość kosztów inwestycji.

Na terenie PSZOK-a znalazła się wiata na składowania odpadów, kontenery, waga, pomieszczenie socjalne. Teren został utwardzony, odwodniony i od soboty jest udostępniony mieszkańcom. - Na razie trudno mówić o jakimkolwiek zainteresowaniu, bo punkt działał dopiero jeden dzień. Myślę, że ruch zacznie się wiosną, gdy wiele osób rozpocznie większe porządki – uważa wójt Lesław Blacha.