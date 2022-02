Rzodkiewka: kalorie, właściwości, witaminy, przepisy

Rzodkiewka - kalorie

Rzodkiewka możemy zajadać się bez ograniczeń – 100 gram tego warzywa to tylko 14 kalorii. Polecana jest więc osobom na diecie. Co ważne – rzodkiewka przyspiesza też przemianę materii . Znajdziemy w niej także błonnik, który daje uczucie sytości.

Rzodkiewka – właściwości

To małe warzywo kryje w sobie wielka moc! Nie dość, że rzodkiewka jest niskokaloryczna, to bogata w witaminy i minerały, głównie:

Rzodkiewka – uprawa

Rzodkiewka zwiastuje wiosnę. Już w maju możemy cieszyć się pierwszymi rzodkiewkami. Uprawiana była już w starożytnym Egipcie! W przydomowych ogródkach rzodkiewkę można mieć od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nasiona można wysiać już w marcu. Za dwa miesiące będzie się można cieszyć pierwszymi zbiorami.

Rzodkiewka lubi żyzna glebę. Aby pięknie rosła można od czasu do czasu polać ją na przykład gnojówką z pokrzyw. Z podlewaniem rzodkiewki należy uważać – im więcej wody dostanie, tym będzie większa, a co za tym idzie – pusta w środku i niesmaczna. Polecamy uprawiać rzodkiewkę nawet w niewielkich ogródkach, a jej smakiem będziemy cieszyć się od wiosny do jesieni.