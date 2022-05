Są już bilety na mecze polskich siatkarzy w Tauron Arenie Kraków [MEMORIAŁ WAGNERA]

XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2022 roku. To już tradycja, że miejscem rozegrania największego towarzyskiego turnieju na świecie będzie Tauron Arena, bowiem Kraków gości siatkarzy w ramach memoriału legendarnego trenera od 2016 roku (a także w 2014 roku, z pandemiczną przerwą w 2020 roku).

Przed rokiem reprezentacja Polski zagrała w Krakowie tuż przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Tokio. Tym razem będzie to ostatni sprawdzian dla naszej kadry przed zaplanowanymi na przełom sierpnia i września mistrzostwami świata (ostatecznie nie odbędą się one w Tauron Arenie, lokalizację poznamy do końca maja). Podobnie było w 2014 i 2018 roku, gdy po występach w Krakowie Biało-Czerwoni jechali na mundial (i sięgali po tytuły mistrza świata).