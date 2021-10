Samochody pojechały już S7. Odcinek od węzła Widoma do węzła Szczepanowice już otwarty!

Trasa została wybudowana za ponad 508 mln zł, powstawała w terenie od sierpnia 2019 roku. Ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. W ramach inwestycji powstały dwa węzły Widoma i Szczepanowice oraz dwa miejsca obsługi podróżnych. Powstała estakada nad torami kolejowymi, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Dzisiejsze otwarcie tej drogi, to najbardziej ekscytujące wydarzenie dla ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który jako poseł tej ziemi zabiegał o budowę. To 13-kilometrowy odcinek i 10 obiektów inżynieryjnych w tym wiadukt o długości 680 metrów ponad torami kolejowymi, plus przejścia dla zwierząt i cała infrastruktura. Dziś odetchną też Słomniki, bo dlatego miasta ten odcinek S7 jest obwodnicą. Mieszkańcy nie będą już mieli setek tysięcy samochodów w centrum miasta - mówił prezydent Andrzej Duda.