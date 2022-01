Samorządowcy alarmują premiera. Wymiana kopciuchów wyhamuje, bo nie ma pieniędzy na nowe przyłącza gazowe

Samorządowcy z 15 gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wystosowali petycję do premiera Mateusza Morawieckiego.

Z dużym zdumieniem i niepokojem przyjęliśmy komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) informujący, że z uwagi na duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych już umów przyłączeniowych i PSG nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji. W efekcie, mieszkańcy otrzymują od PSG odmowy realizacji przyłączy gazowych do końca roku 2023 - wskazują samorządowcy w piśmie do premiera.