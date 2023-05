Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i bawi, ale i prowadzi życie towarzyskie 17.05.2023 Agnieszka Aulich

+40 Zobacz galerię Za czasów PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się największą popularnością podczas letnich wakacji NAC

Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.