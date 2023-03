Sawana, koleiny i kurz - tak wyobraża sobie rajdowy raj Sobiesław Zasada [SPORTOWA PÓŁKA] Krzysztof Kawa

„Rajd Safari, rozgrywany we wschodniej Afryce, to najtrudniejszy ze wszystkich rajdów świata. Przez bezdroża, często z metrowymi koleinami, pędzą specjalnie „uzbrojone” auta, a za nimi wznosi się ściana wszędobylskiego pyłu. Trudno przewidzieć kolejny ruch, trzeba być przygotowanym na wszystko, nawet na dzikie zwierzęta, niespodziewanie wbiegające na trasę. To rajd dla najbardziej wytrwałych zawodników. Rajd, w którym odcinki specjalne i mordercze trasy przejechały również - często z dużymi sukcesami - biało-czerwone załogi” - czytamy na okładce książki „Polacy w rajdach Safari”.