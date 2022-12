Sejm upamiętnił polskiego szachistę Akibę Rubinsteina

Pamiętają o pierwszym polskim arcymistrzu

W uchwale zaznaczono, że w grudniu przypada rocznica urodzin Akiby Rubinsteina - "jednego z najwybitniejszych polskich szachistów, pierwszego polskiego arcymistrza uznawanego za najlepszego szachistę świata początku XX wieku".

Urodził się w 1882 r. w Stawiskach koło Łomży w wielodzietnej rodzinie pochodzenia żydowskiego, choć - jak zaznaczono w uchwale - niektórzy badacze wskazują, że mógł urodzić się dwa lata wcześniej.

"Z szachami zetknął się dopiero jako kilkunastolatek i bardzo szybko zajął się nimi zawodowo. W 1901 roku przeprowadził się do Łodzi, jednego z czołowych ośrodków szachowych i do końca swojej kariery, nawet po wyjeździe do Warszawy, reprezentował barwy Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej" - czytamy.

W 1909 r. podczas turnieju w Petersburgu Akiba Rubinstein pokonał arcymistrza Emanuela Laskera i zajął pierwsze miejsce. "Odmówił wówczas startu w barwach carskiej Rosji i w proteście postawił przy swoim nazwisku tabliczkę z napisem +Łódź+. Trzy lata później, dokładnie sto dziesięć lat temu, wygrał pięć ważnych międzynarodowych turniejów z rzędu, co do dziś pozostaje światowym rekordem" - przypomniano w uchwale.