Sensacyjna wygrana Magdaleny Fręch z Petrą Kvitovą. Słynna Czeszka poddała się w drugim secie

24-letnia Fręch, notowana na 87. miejscu rankingu WTA, nigdy wcześniej nie wygrała z żadną rywalką z TOP 50. A co dopiero z taką gwiazdą, jaką jest podwójna mistrzyni Wimbledonu, triumfatorka WTA Finals, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Choć mecz nie został dokończony, to trzeba przyznać, że łodzianka ofiarnie zapracowała na tę wygraną. W pierwszym secie przy stanie 5:4 była dwie piłki od sukcesu, ale dała się dogonić Czeszce. Było 5:5, a następnie 6:6 i doszło do tie-breaka. W nim Fręch prowadziła już 6-2, by znów pozwolić rywalce na odrobienie strat. Przy stanie 6-6 zachowała jednak zimą krew i zwyciężyła tę rozgrywkę dwoma udanymi zagraniami.

W drugim secie zaczęło się od wygrania gemu przez Kvitovą, lecz Polka nie ustępowała rywalce i wyszła na prowadzenie 3:2. W tym momencie była wiceliderka rankingu WTA zdecydowała się poddać partię.