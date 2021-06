Serial PRZYSIĘGA. Zobacz zdjęcia z ostatnich odcinków. Przypominasz sobie wszystkie sceny i wydarzenia? 20.06.21

NOWE Przysięga. To wydarzy się jeszcze w tym tygodniu. Kumru myśli o śmierci siostry [streszczenia]

Przysięga to jeden z najpopularniejszych seriali tureckich, który emitowany jest w Polsce od 2019 roku. Burzliwe losy Emira, Kemala i Narin przyciągają przed telewizory miliony widzów. Wiemy już, co wydarzy się w tym tygodniu! Poniżej przedstawiamy streszczenia odcinków, które zostaną wyemitowane do końca tygodnia. Co się wydarzy? Sprawdź.