Serial PRZYSIĘGA. Zobacz zdjęcia z ostatnich odcinków. Przypominasz sobie wszystkie sceny i wydarzenia? 23.06.21

Co drapieżne ptaki mają wspólnego z sianokosami?

Dzięki koszeniu traw można zobaczyć ornitologiczne ciekawostki. Minionej jesieni na dopiero co skoszonej łące obok Krynicy naliczyłem trzy orliki krzykliwe, myszołowa i błotniaka. Co prawda był to sezon odlotów na południe, ale pozbawiona trawy przestrzeń przyciąga drapieżniki niczym magnes.